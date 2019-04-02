شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة لوكا وبرشلونة معطلة حتى إشعار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

يعتبر مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني الصربي لوكا يوفيتش، من الأهداف البارزة لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لكن العملاق الكتالوني قرر بشكل مفاجئ، التراجع خطوة للخلف في طريق التوقيع مع لوكا يوفيتش.

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وذكرت صحيفة إسبانية، أن لوكا يوفيتش يعد خيارا مثالياً لتنشيط هجوم برشلونة، موضحة أن النادي الكتالوني لم يخفِ اهتمامه بضم المهاجم الصربي في الفترة الأخيرة. وتابعت الصحيفة أن صفقة يوفيتش باتت أشبه بالمزاد، خصوصاً أن سعر اللاعب وصل إلى 60 مليون يورو، مضيفة أن وكلاء اللاعب يتحدثون إلى كبار أوروبا من أجل رفع سعر لوكا. وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا السبب لن يتقدم البلوجرانا بأي عرض رسمي لضم يوفيتش، في انتظار وجود سيناريو تفاوض آمن، إذ يرى النادي الكتالوني أن العملية معقدة للغاية.

ونوهت الصحيفة بأن وكيل أعمال يوفيتش زار ريال مدريد وسان جيرمان، مشيرة إلى أن برشلونة ألقى الكرة في ملعب لوكا، إذ إن كل شيء بات يعتمد عليه.

ويحتل لوكا يوفيتش وصافة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 16 هدفا بفارق 3 أهداف فقط عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.