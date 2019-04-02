شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو يوم 2-4-2019 الدون يسعى للحاق بمباراة أياكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى أمس الاثنين، إلى فحوصات طبية جديدة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة أياكس الهولندى فى "ذهاب" ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

رونالدو يخضع لفحوصات طبية قبل مواجهة أياكس

كان كريستيانو رونالدو قد تعرض لإصابة فى عضلات الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى إلى أن هناك حالة من عدم التفاؤل بشأن جاهزية كريستيانو رونالدو لمباراة أياكس الهولندى المحدد لها العاشر من إبريل الجارى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وسيجرى اللاعب فحوصات طبية لمتابعة حالته وتحديد موقفة من اللقاء.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المشاركة فى مباراة يوفنتوس الماضية أمام إمبولى ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، ليتواصل غيابه في المباراتين المقبلتين أمام كاليارى وميلان.

Advertisements

كريستيانو رونالدو يحاول اللحاق بمباراة اياكس

ويتعافى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى من إصابة العضلية التى تعرض لها فى الفخذ اليمنى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام صربيا فى تصفيات يورو 2020.

ونشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وهو يجرى عمليات التعافى من إصابة الفخذ، وهو يجرى تدريبات خاصة فى حمام السباحة.

ويطمح كريستيانو رونالدو فى اللحاق بمواجهة فريق أياكس أمستردام الهولندى يوم 10 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال عملية التعافى المكثفة التى يخوضها فى الوقت الحالى.

وكان كريستيانو رونالدو قد نجح فى قيادة يوفنتوس للدور ربع النهائي بدوري الابطال، بعد تسجيله ثلاثية فى شباك فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن خسر اليوفى ذهابا بنتيجة 2 – 0.