شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه المقاولون العرب فى مباراة تكسير عظام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الاسماعيلى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء علي ستاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى كلاسيكو أولاد العم الذى لن تنقصه الاثارة لاسيما بعد تعادل الدراويش مع انبى سلبياً وتعادل ذئاب الجبل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة .

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ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 29 هدف .

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى فيما يطمح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فى مواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الدراويش