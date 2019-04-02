انت الان تتابع ماني: علينا الفوز في جميع مبارياتنا لحسم البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

ساديو ماني

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول، أن فريق الريدز الذي يلعب ضمن صفوفه، يجب عليه أن يحقق الفوز في جميع مبارياته المتبقية في البريميرليج، من أجل الفوز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب منافسه مانشستر سيتي. جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان البريطانية، قال فيها: «الإيمان بحظوظنا يحفزنا بشكل كبير، ويجعل الجميع يقول هيا بنا، نستطيع أن نفعلها، لأكون أمينًا يجب علينا ان نفوز بجميع مبارياتنا بالرغم من أن ذلك الأمر ليس سهلًا، لكننا نستطيع أن نفوز بجميع المباريات لأننا فريق قوي».

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وتحدث ماني عن تراجع مستوى فريق ليفربول خلال الشوط الثاني لمواجهة توتنهام قائلًا: «في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا عقب العودة من التوقفات الدولية، لأننا تدربنا فقط مرتين أو ثلاثة، لكنن في النهاية حققنا الفوز، وهذا هو الأهم، لدينا ثلاثة أو أربعة أيام لنعود في الصدارة كما كنا». وسجل ساديو ماني