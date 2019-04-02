انت الان تتابع مدحت شلبي يحذر الزمالك: قطار الأهلي لا يمكن إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
مدحت شلبي
حذر الإعلامي مدحت شلبي، فريق الزمالك من خسارة أي نقطة في مبارياته القادمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض تنتظره مباراة ليست سهلة أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب «بتروسبورت». وقال شلبي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، إن الزمالك عليه أن يعلم بان هناك منافس قوي خلفه مثل القطار الذي لا يوقفه أحد في حالة خطفه للصدارة الفترة القادمة، وهو النادي الأهلي المتحفز للحفاظ على لقب البطولة.
وأشار إلى أن الأهلي والزمالك أمامهما عدد من المباريات الصعبة في المرحلة المقبلة والتي ستجعل الجماهير على موعد لمشاهدة مباريات قوية للغاية. وحسم التعادل السلبي، مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من منافسات
وأشار إلى أن الأهلي والزمالك أمامهما عدد من المباريات الصعبة في المرحلة المقبلة والتي ستجعل الجماهير على موعد لمشاهدة مباريات قوية للغاية.
وحسم التعادل السلبي، مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من منافسات مسابقة الدوري.
بهذه النتيجة حافظ الفريق الأبيض على صدارته لجدول الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بينما رفع المارد الأحمر رصيده إلى 52 نقطة، وظل في المركز الثاني.
ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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