انت الان تتابع الزمالك ينهى الجدل حول الحكام الأجانب أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
الزمالك
أرسل نادي الزمالك شيكًا قيمته 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة المصري، المقابل المادي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سموحة، التي تقام بعد غدٍ على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز. ويعمل عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، على إنهاء الاتفاق مع حكم أجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة. وشهدت الساعات الماضية جدلا حول طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الفريقين المقرر إقامته، الأربعاء، على ملعب بترو سبورت، خاصة أن نادي الزمالك لم يرسل الشيك الخاص باستقدام الحكام الأجانب.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل الأموال المطلوبة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سموحة. وأعلن نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» الذي يذاع على راديو «أون سبورت»، أن اتحاد الكرة لم يتلقَ 25 ألف
وكشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل الأموال المطلوبة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سموحة.
وأعلن نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» الذي يذاع على راديو «أون سبورت»، أن اتحاد الكرة لم يتلقَ 25 ألف دولار من الزمالك من أجل جلب طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مباراة الزمالك وسموحة.
وبعد إرسال الزمالك الشيك الخاص باستقدام الحكام الأجانب تم إسدال الستار على الأمر من جانب ادارة النادي، بينما تبقى الأزمة في مدى إمكانية قيام عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالتوصل إلى اتفاق مع حكام أجانب أم لا؟
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