انت الان تتابع «كوسكواد» تشارك بـ17 بطلا في «مستر فيت كلاسيك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد عودة ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ ص

أشبال كوسكواد

تستمر مشاركات فريق «KO Squad» في جميع البطولات المحلية والدولية، حيث يشارك 17 من أشبال الفريق في بطولة «مستر فيت كلاسيك» لكمال الأجسام والفيزيك «Mr.Fit classic» في دورتها للموسم الخامس، والتي تصل قيمة إجمالي جوائزها الممنوحة للفائزين 600 ألف جنيه، حيث ستقام البطولة على استاد جامعة المنصورة يوم 5 إبريل المقبل، وتعتبر البطولة خطوة كبيرة لهؤلاء الأشبال للحصول على الخبرة اللازمة حتى يتم تقديمهم في الموسم المقبل والمنافسة بهم في البطولات العالمية. أشبال فريق «KO Squad» المشاركين في البطولة هم: يحيى هشام، فئة الفيزيك، ومصطفى منير، فئة الكلاسيك فيزيك

وأحمد أشرف، فئة الفيزيك، وكامل الونش، فئة الفيزيك، وأحمد ربيع، فئة الفيزيك، وعبدالحميد شعبان، فئة الكلاسيك، وأحمد متولي، فئة الفيزيك، ولؤى محمود، فئة الفيزيك، ومحمد مصطفى، فئة الفيزيك، ومحمد مهران، فئة الفيزيك، وعمر سعيد، فئة الفيزيك، وأحمد هاني، فئة الفيزيك، وأحمد مهدي، فئة الفيزيك، ومحمد رضا، فئة