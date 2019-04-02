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انت الان تتابع «كوسكواد» تشارك بـ17 بطلا في «مستر فيت كلاسيك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد عودة ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ ص
أشبال كوسكواد
تستمر مشاركات فريق «KO Squad» في جميع البطولات المحلية والدولية، حيث يشارك 17 من أشبال الفريق في بطولة «مستر فيت كلاسيك» لكمال الأجسام والفيزيك «Mr.Fit classic» في دورتها للموسم الخامس، والتي تصل قيمة إجمالي جوائزها الممنوحة للفائزين 600 ألف جنيه، حيث ستقام البطولة على استاد جامعة المنصورة يوم 5 إبريل المقبل، وتعتبر البطولة خطوة كبيرة لهؤلاء الأشبال للحصول على الخبرة اللازمة حتى يتم تقديمهم في الموسم المقبل والمنافسة بهم في البطولات العالمية. أشبال فريق «KO Squad» المشاركين في البطولة هم: يحيى هشام، فئة الفيزيك، ومصطفى منير، فئة الكلاسيك فيزيك
وأحمد أشرف، فئة الفيزيك، وكامل الونش، فئة الفيزيك، وأحمد ربيع، فئة الفيزيك، وعبدالحميد شعبان، فئة الكلاسيك، وأحمد متولي، فئة الفيزيك، ولؤى محمود، فئة الفيزيك، ومحمد مصطفى، فئة الفيزيك، ومحمد مهران، فئة الفيزيك، وعمر سعيد، فئة الفيزيك، وأحمد هاني، فئة الفيزيك، وأحمد مهدي، فئة الفيزيك، ومحمد رضا، فئة
وأحمد أشرف، فئة الفيزيك، وكامل الونش، فئة الفيزيك، وأحمد ربيع، فئة الفيزيك، وعبدالحميد شعبان، فئة الكلاسيك، وأحمد متولي، فئة الفيزيك، ولؤى محمود، فئة الفيزيك، ومحمد مصطفى، فئة الفيزيك، ومحمد مهران، فئة الفيزيك، وعمر سعيد، فئة الفيزيك، وأحمد هاني، فئة الفيزيك، وأحمد مهدي، فئة الفيزيك، ومحمد رضا، فئة الفيزيك، ومحمد أحمد جابر، فئة الفيزيك، وأحمد عبدالفتاح، فئة الفيزيك، ومحمد نور، فئة الفيزيك.
وحددت اللجنة المنظمة الخميس ميعادا للميزان والقياس، وحتى التاسعة من صباح اليوم الثاني، وتبدأ المنافسات التي تحتضنها الصالة المغطاة باستاد المنصورة، في العاشرة من صباح الجمعة.
وتنقسم البطولة إلى 5 فئات: «البديبلدنج، والفزيك، والكلاسيك فزيك، وبيتش بدي، والتين فزيك»، وحددت اللجنة قيمة الاشتراك بواقع 2100 جنيه لكل مشترك.
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