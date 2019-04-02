انت الان تتابع نجم تشيلسي ينتقد ساري بسبب «هازارد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

هازارد

أكد كريس سوتون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه لا يوجد هناك مباراة سهلة في هذة المرحلة من الموسم، وبالتحديد أمام كارديف سيتي الذي يقاتل من أجل البقاء في البريميرليج، حيث تساءل سوتون: «لماذا قام ماوريسيو ساري بترك أفضل لاعب لديه وهو إيدين هازارد على الدكة؟». وأضاف: «إذا كان ساري يريد إراحة ايدين هازارد، ألن يكون من الافضل اشراك هازارد في البداية، ثم حسم المباراة بوقت مبكر، و إخراجة قبل نصف ساعة من انتهاء المباراة؟، لقد ظهر أن الجماهير التي ذهبت إلى ويلز من أجل دعم الفريق قد خسرت الثقة في مدرب فريقهم».

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واختتم نجم البلوز السابق: «حتى وان لم يكن لديهم ثقة من البداية، فإن صبرهم ينفذ من ذلك». وخطف فريق تشيلسي الفوز من نظيره كارديف سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد الماضي، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فيكتور كاماراسا