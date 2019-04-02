انت الان تتابع حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق ولازم نعمل له ألف حساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

حلمي طولان

تحدث حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن مواجهة الأهلي المرتقبة، في الدوري المصري الممتاز، المقرر لها مساء الثلاثاء. وقال طولان، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج «الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «حدث ولا حرج عن الأهلي فنحن نقدره ويملك لاعبين بمستويات عالية يساوون 3 فرق من أندية الدوري المصري الممتاز». وأكمل: «مباريات الأهلي دائمًا نضع لها ألف حساب، أثق في قدرة اللاعبين والجماهير على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير».

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز. يذكر أن الجهات الأمنية رفضت نقل مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي ضمن الجولة السابعة إلى استاد حرس الحدود بالمكس، وتقرر

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