صلاح أكبر مستفيد من تحدي «تويتر» ومشجع ليفربول

٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

دخل الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تحد مع أحد مشجعي فريق ليفربول، وبدأ التحدي بعد أن طرح حساب تويتر سؤالا للمتابعين هل تختار الحقيقة أم الشجاعة؟ ورد أحد الحسابات المشجعة لليفربول أنه يختار الشجاعة، وهنا طالبه حساب تويتر لإثبات شجاعته بأن يغير صورته الشخصية على الموقع إلى شعار فريق إيفرتون الغريم التقليدي للريدز في مدينة ليفربول، ومن المعروف أن بين الناديين عداوة كبيرة جدا وتتسم مبارياتهما معا بالحساسية الشديدة. وقد اعتذر المشجع عن التصرف الذي سيقدم عليه بتغيير صورته إلى شعار إيفرتون لكنه لا بد أن يفعل ذلك لأنه اختار الشجاعة.

وبعد أن قام المشجع بتغيير صورة حسابه، قام الحساب الرسمي لموقع تويتر بتغيير صورة الخلفية الخاصة به إلى صورة لمحمد صلاح وفيرمينيو نجمي ليفربول، وعلقوا على ذلك بأن هذا الأمر هو أبسط شيء يمكن تقديمه لمشجع ليفربول، الذي أثبت شجاعته بتغيير الصورة. Truth or dare? — Twitter (@Twitter) 1 أبريل 2019 D

وبعد أن قام المشجع بتغيير صورة حسابه، قام الحساب الرسمي لموقع تويتر بتغيير صورة الخلفية الخاصة به إلى صورة لمحمد صلاح وفيرمينيو نجمي ليفربول، وعلقوا على ذلك بأن هذا الأمر هو أبسط شيء يمكن تقديمه لمشجع ليفربول، الذي أثبت شجاعته بتغيير الصورة.

Truth or dare? — Twitter (@Twitter) April 1, 2019

D A R E — Highlight (@HilightOfficial) April 1, 2019

Change your header to a pic of Everton — Twitter (@Twitter) April 1, 2019

Oh no — LFC USA (@LFCUSA) April 1, 2019

I'm soooo sorry, but I chose dare...



You all are my one true love, never forget that. #YNWA — Highlight (@HilightOfficial) April 1, 2019

Under the circumstances, the least we could do pic.twitter.com/CUb0I3w3zr — Twitter (@Twitter) April 1, 2019

