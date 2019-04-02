الاتحاديون يتعاهدون على الانتصارات.. والإدارة تحفز بالمكافآت

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تعاهد لاعبو الاتحاد في غرفة الملابس باستاد (الجوهرة) بجدة، عقب الفوز على فريق الباطن أمس بنتيجة 3/‏4، ضمن دور ربع النهائي، والتأهل لمواجهة النصر في نصف النهائي لمسابقة كأس الملك الموسم الحالي، على مواصلة الانتصارات في كافة المباريات المتبقية، ووعدوا إدارة النادي والجهازين الاداري والفني على مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير الاتحادية. من جانب آخر، ستصرف الإدارة الاتحادية مكافأة فوز للاعبين بعد تخطي الباطن في مباراة الكأس، كما رصدت مكافأة ثمينة للاعبين في حال تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في مباراة الباطن الجمعة القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير

تعاهد لاعبو الاتحاد في غرفة الملابس باستاد (الجوهرة) بجدة، عقب الفوز على فريق الباطن أمس بنتيجة 3/‏4، ضمن دور ربع النهائي، والتأهل لمواجهة النصر في نصف النهائي لمسابقة كأس الملك الموسم الحالي، على مواصلة الانتصارات في كافة المباريات المتبقية، ووعدوا إدارة النادي والجهازين الاداري والفني على مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير الاتحادية. من جانب آخر، ستصرف الإدارة الاتحادية مكافأة فوز للاعبين بعد تخطي الباطن في مباراة الكأس، كما رصدت مكافأة ثمينة للاعبين في حال تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في مباراة الباطن الجمعة القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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