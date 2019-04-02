سييرا يطالب بوقف الأفراح

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب مدرب الاتحاد سييرا اللاعبين بإيقاف الأفراح عقب الفوز على فريق الباطن أمس بنتيجة 3/‏4 في دور ربع النهائي، والتأهل لدور نصف النهائي في كأس الملك للموسم الحالي، والتركيز على مواجهة الباطن يوم (الجمعة) القادم ضمن مباريات الجولة (26) من دوري كأس الأمير

طالب مدرب الاتحاد سييرا اللاعبين بإيقاف الأفراح عقب الفوز على فريق الباطن أمس بنتيجة 3/‏4 في دور ربع النهائي، والتأهل لدور نصف النهائي في كأس الملك للموسم الحالي، والتركيز على مواجهة الباطن يوم (الجمعة) القادم ضمن مباريات الجولة (26) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفرض سييرا على اللاعبين أداء حصة تدريبية اليوم (الثلاثاء) استعدادا لمباراة الباطن الهامة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق من بداية الموسم الحالي.

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