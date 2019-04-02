جحفلي يعيد الزعيم

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أعاد لاعب الهلال محمد جحفلي للأذهان ذكريات هدف التعادل الذي سجله في نهائي كأس الملك أمام النصرعند الدقيقة 119 و14 ثانية في2015، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل الثاني لفريقه مساء أمس أمام الاتفاق ضمن دور الثمانية من بطولة كأس الملك عند الدقيقة 95 و41 ثانية أي قبل نهاية الوقت الضائع المحتسب من قبل حكم المباراة بـ19 ثانية ليعود فريقه مرة ثانية للمباراة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بطولة كأس الملك.

أعاد لاعب الهلال محمد جحفلي للأذهان ذكريات هدف التعادل الذي سجله في نهائي كأس الملك أمام النصرعند الدقيقة 119 و14 ثانية في2015، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل الثاني لفريقه مساء أمس أمام الاتفاق ضمن دور الثمانية من بطولة كأس الملك عند الدقيقة 95 و41 ثانية أي قبل نهاية الوقت الضائع المحتسب من قبل حكم المباراة بـ19 ثانية ليعود فريقه مرة ثانية للمباراة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بطولة كأس الملك.

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