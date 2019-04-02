شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير «تلوم» الدوسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏ألقت الجماهير الهلالية اللوم على لاعب الفريق سالم الدوسري، وذلك بعد أن أهدر أربع فرص متتالية في مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتفاق ضمن دورالثمانية من بطولة كأس الملك، في مباراة كانت بنظرها عصيبة وصعبة وفي وقت حاسم، حيث كاد الفريق أن يغادر هذه البطولة بسبب اللامبالاة في التعامل مع الهجمات المحققة للتسجيل، هذا وطالبت الجماهير الهلالية بألا يمر ذلك الاستهتار مرور الكرام، وأنه لابد من حزم فني وحزم إداري تجاه هذا الفعل الذي لا يصدر من لاعب كرة قدم محترف.

‏ألقت الجماهير الهلالية اللوم على لاعب الفريق سالم الدوسري، وذلك بعد أن أهدر أربع فرص متتالية في مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتفاق ضمن دورالثمانية من بطولة كأس الملك، في مباراة كانت بنظرها عصيبة وصعبة وفي وقت حاسم، حيث كاد الفريق أن يغادر هذه البطولة بسبب اللامبالاة في التعامل مع الهجمات المحققة للتسجيل، هذا وطالبت الجماهير الهلالية بألا يمر ذلك الاستهتار مرور الكرام، وأنه لابد من حزم فني وحزم إداري تجاه هذا الفعل الذي لا يصدر من لاعب كرة قدم محترف.

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