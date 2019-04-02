حكم برتغالي لمواجهة الزمالك وسموحة...

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جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على طاقم تحكيم برتغالى لادارة لقاء الزمالك وسموحة المقرر لها غدا الاربعاء باستاد بتروسبوت فى الاسبوع الـ 24 من الدورى الممتاز . Advertisements كان الزمالك قد جدد طلبه لاتحاد الكرة باستقدام طاقم تحكيم اجنبي لادارة مباراته امام سموحة تطبيقا لقرار ادارة النادى الابيض على ضرورة الاستعانة بحكام اجانب فى كافة مباريات الفريق فى الدورى الممتاز بعد انتهاء مباراة الابيض امام المقاولون العرب بالتعادل الايجابي 2-2 . وقام مسئولو الزمالك بارسال قيمة استقدام الحكام الاجانب وقدرها 25 الف دولار طبقا لقرار اتحاد الكرة الذى اكد على موافقته على استقدام حكام اجانب لاي نادي يطلب ذلك شريطة سداد 25 الف دولار فى حال استقدام حكام اجانب و15 الف دولار حال استقدان حكام عرب .

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