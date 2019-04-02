شكرا لقرائتكم وعد سري من جروس لـ محمد إبراهيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، على وعد من السويسرى جروس المدير الفنى للفريق بمنحه فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة. وجاء وعد جروس فى ظل ابتعاد محمد إبراهيم عن المشاركة فى المباريات منذ تعثر إعارته للإسماعيلى فى نهاية شهر يناير الماضي، عاد اللاعب للصورة مؤخرا بدخوله معسكر الفريق الأبيض فى القمة 117 قبل أن يستبعده جروس من القائمة النهائية لمواجهة الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبى والتى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الجولة 17 بالدوري.

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