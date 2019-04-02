أخبار الدورى الانجليزى يوم 2-4-2019 عن مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهاميتون...

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جدة - عمرو شويل حافظ سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما صام ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى، ومهاجم توتنهام هارى كين عن التسجيل في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32.

أخبار الدورى الانجليزى يوم 2-4-2019 عن ترتيب هدافى الدورى الانجليزى

وسجل سيرجيو أجويرو هدفاً في فوز مانشستر سيتي على فولهام بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أول السبت بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ورفع سيرجيو أجويرو رصيده من الأهداف إلى 19 هدفاً، متفوقاً بفارق هدفين عن ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى، ومهاجم توتنهام هارى كين، وهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 79 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى الذى يملك مباراة مؤجلة.

مانشستر يونايتد يواجه اليوم فريق ولفرهامبتون

شملت أخبار الدورى الانجليزى يوم 2-4-2019 سعى فريق مانشستر يونايتد للثأر من ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء على ملعب ملعب "مولينيو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء فى أخبار مانشستر يونايتد يوم 2-4-2019 أن الفريقان يلتقيان فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الثلاثاء وكان ولفرهامبتون تمكن من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد منتصف الشهر الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتبدو الفرصة سانحة أمام مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم فى ظل تراجع نتائج فريق وولفرهامبتون الذى لم يتذوق طعم الإنتصار سوى مرى واحدة فى أخر 6 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزي.

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ويمتلك مانشستر يونايتد 61 نقطة فى رصيده، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 44 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل تعزيز آماله فى التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، وسط تقدم مؤشرات الفريق على صعيد الأداء والنتائج ولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفاً للبرتغالى جوزيه مورينيو، الذى تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3/1 فى ديسمبر الماضى.

وقاد المدرب النرويجى البالغ عمره 46 عاماً، فريق مانشستر يونايتد لتحقيق 15 انتصارا فى 20 مباراة بجميع المسابقات منذ تعيينه مدربا مؤقتا لخلافة جوزيه مورينيو، وسجل "الشياطين الحمر" معه 42 هدفاً واستقبل 18 هدفاً.

أخبار الدورى الانجليزى يوم 2-4-2019 عن سعى ليفربول نحو الصدارة

نجح نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعدما تغلب على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما مساء الاحد ضمن منافسات الجولة الـ 32.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى أخر 37 مباراة بملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى، علماً بأن تشيلسى هو أكثر الفرق نجاحاً فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بملعبه فى تاريخ البطولة.

وحافظ تشيلسى على سجله الخالى من الهزائم بملعب "ستامفورد بريدج" على مدار 86 مباراة بين عامى 2004 و2008.

وكان ليفربول هو المبادر بالتسجيل عن طريق روبرتو فيرمينو، قبل أن ينجح لوكاس مورا فى إدراك التعادل لفريق توتنهام، وساهم محمد صلاح فى هدف ليفربول الثانى، بعدما حول مدافع توتنهام، توبى الديرفيريلد كرة صلاح الرأسية التى تصدى لها الحارس، هدفا فى مرمى "السبيرز".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 79 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى الذى يملك مباراة مؤجلة، أما توتنهام فاحتفظ رغم الخسارة بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.