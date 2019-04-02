شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اتحاد الكرة رفض استلام شيك الحكام الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض استلام الشيك الصادر من النادي الأبيض الخاص باستقدام حكام أجانب لمباراة سموحة غدا الأربعاء. قال مرتضى منصور فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى لنادى الزمالك أنه تحدث مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بخصوص استقدام حكام أجانب لمباراة سموحة وطالبه بإرسال شيك بمبلغ 20 ألف دولار لتلبية الطلب. أضاف مرتضى منصور أنه بعد إرسال شيك لمقر الجبلاية عن طريق مندوب نادى الزمالك تم رفض استلام الشيك.

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