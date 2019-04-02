شكرا لقرائتكم القيعى يفتح النار على عامر حسين بسبب ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامي عدلى القيعى تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والتى قال فيها أن أرضية برج العرب تم إصلاحها من خلال بعدما تسببت الأمطار فى العديد من الزمات خلال مواجهة القمة ، وأن الملعب أصبح جاهزا لاستقبال المباريات.

وقال القيعى خلال برنامجة ملك وكتابة المذاع عبر شاشة الاهلى : "عامر حسين شكر مسئولو برج العرب على استعادة خضار أرضية الملعب فى 10 ايام فقط الملعب ، لمجرد أن أرضية الملعب عادت خضراء ، وهو خضار وهمى لان الطقس وتدهور الملعب خلال مواجهة القمة يحتاج لوقت لعودة الأمور لطبيعتها ، قائلا : عامر حسين يحكم بالعين ، ولا يعلم اننى استطيع ان أخضر ملعب برج العرب وشوارع مصر فى 3 ايام، خاصة فى ظل توفر النجيل الصناعى المباع فى الأسواق ، ولكن ذلك لا يكون إصلاح حقيقي".

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أضاف القيعى خلال حديثه: "أرض الملعب تحتاج لفترة زمنية طويلة حتى تتمكن النجيلة من تثبيت جذورها، خاصة فى فصل الشتاء الذى تحتاج فيه النيجلة أكثر من 3 أشهر لتتثبت فى الأرض".