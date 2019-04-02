موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يسعى فريق مانشستر يونايتد للثأر من ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء على ملعب ملعب "مولينيو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

ويلتقى الفريقان فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء وكان ولفرهامبتون تمكن من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد منتصف الشهر الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتبدو الفرصة سانحة أمام مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم فى ظل تراجع نتائج فريق وولفرهامبتون الذى لم يتذوق طعم الإنتصار سوى مرى واحدة فى أخر 6 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزي.

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ويمتلك مانشستر يونايتد 61 نقطة فى رصيده، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 44 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل تعزيز آماله فى التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، وسط تقدم مؤشرات الفريق على صعيد الأداء والنتائج ولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفاً للبرتغالى جوزيه مورينيو، الذى تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3/1 فى ديسمبر الماضى.

وقاد المدرب النرويجى البالغ عمره 46 عاماً، فريق مانشستر يونايتد لتحقيق 15 انتصارا فى 20 مباراة بجميع المسابقات منذ تعيينه مدربا مؤقتا لخلافة جوزيه مورينيو، وسجل "الشياطين الحمر" معه 42 هدفاً واستقبل 18 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

ستذاع مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على قناةbeIN SPORTS HD ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلى لمناقشه نقاط قزى وضعف الفريقين وموقف كلام منهم فى المباراة وحظوظ الفريقين