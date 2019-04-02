شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإيطالي يوم 2-4-2019 أليجري يثير الشكوك حول إصابة الدون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإيطالي يوم 2-4-2019 العديد من الأحداث، حيث تحدث المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري عن موقف كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس من المشاركة في مباراة أياكس الحاسمة بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، هذا بالإضافة على أشادة جاتوزو بدوناروما حارس مرمى فريق إسي ميلان رغم الخطأ الفادح خلال مباراة سامبدوريا.

موقف رونالدو من المشاركة في مباراة أياكس

ومن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، حديث المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس عن موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة أياكس الحاسمة بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أنه غير واثق من لحاق صاروخ ماديرا بالمباراة.

وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كالياري: "كريستيانو يعمل على العودة من الإصابة، نتمنى أن يكون جاهزًا لمواجهة أياكس، لكن هذا سيكون أمرًا صعبًا."

وأضاف "دوجلاس كوستا في حالة جيدة ومن المقرر أن يكون متاحًا، خضيرة تدرب بالأمس ومن الممكن أن يعود أمام ميلان، أما كوادرادو فهو يقوم بعمل جيد، إنها مسألة وقت فقط حتى يعود إلى المجموعة، سأرى حالة ديبالا اليوم، بينما ماندزوكيتش عانى قليلاً من الإنفلونزا وسأقيمه".

وتابع "الحارس ماتيا بيرين تعرض لضربة في الكتف لذلك لن يكون متاحًا لمواجهة كالياري، لكني أتمنى تواجده ضد أياكس، سبينازولا أيضًا لديه مشاكل في الركبة وهو خارج الفريق حتى هذه اللحظة، بينما عاد بارزالي إلى التدريبات".

وأردف "غدًا ستكون مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية في ملعبه، كالياري سيبحث عن ترك انطباع جيد أمامنا وستكون مباراة مثيرة، يوفنتوس لديه الجودة الرائعة لتحقيق أفضل النتائج من اللاعبين، وهو أمر أساسي لنمو اللاعبين الشباب".".

وحول تشكيل الفريق المحتمل، صرح ماكس "يجب أن أقرر ما إذا كنت سأدفع بثلاثة عناصر في خط الدفاع أم أربعة، كانسيلو قد يكون في الهجوم، لدي الكثير من المدافعين في حالة جيدة مثل دي تشيليو، كاسيريس وبونوتشي، وفي الوسط نحن بخير".

وواصل "كين يقوم بعمل جيد، مباراة كالياري ستكون اختبار مهم بالنسبة له، إنه شاب صغير ولديه إمكانيات كبيرة، مازال بحاجة إلى التعلم من تقلبات كرة القدم، وأن يواصل النمو والتطور حتى لو كانت الأمور لا تسير على ما يرام".

وأكمل "كانسيلو لاعب لديه صفات مهمة، لكن عليه أن يواصل التحسن، الفريق الآن يسير بشكل جيد، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام لذلك من المهم أن يكون اللاعب قادر على الحصول على قسط من الراحة".

وختم "إيمري كان مثال للحماس والرغبة، بعد المشكلة التي واجهته في بداية الموسم تحسن كثيرًا، يُمكنه أيضا اللعب

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس في 10 أبريل الجاري، بينما لقاء العودة سيكون في يوم 16 من نفس الشهر بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

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جاتوزو يشيد بتصرف دوناروما رغم الخطأ الفادح

ومن أخبار الدوري الإيطالي اليوم، حديث المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي إسي ميلان عن حارسه الإيطالي دوناروما.

حيث أبدى جاتوزو، إعجابه بموقف الحارس جيانلويجي دوناروما، عقب تسببه في الخسارة بهدف دون رد أمام سامبدوريا في إطار الدوري الإيطالي، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكان دوناروما قد أهدى جريجوري ديفريل، مهاجم سامبدوريا، الكرة ليضعها في شباك ميلان، خلال الدقيقة الأولى من المباراة.

وقال جاتوزو في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "دوناروما؟ النقد أمر طبيعي، لقد أعجبني حقيقة أنه لم يقوم بالاختباء، لقد ذهب للتحدث لوسائل الإعلام. قبل عام واحد ما كان سيفعل ذلك".

وأضاف "شعرت أن بيونتيك كان وحيدًا في الشوط الأول ضد سامبدوريا، لكن في الشوط الثاني خلقنا المزيد من الفرص."

وتابع "باكايوكو ناضل في الشوط الأول، لكن لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، مرة أخرى، نحن بحاجة إلى استعادة الاستقرار والهدوء للفريق"

وحول موقفه من الرحيل عن ميلان، صرح جاتوزو "لقد تحدثت مع مالديني وليوناردو، هناك احترام متبادل بيننا ولا نعاني من أزمات".

واختتم المدرب الإيطالي حديثه "بالنسبة للحكام، فلا أريد خلق أي عذر، أورساتو لم يحتسب العديد من الأخطاء. لكن علينا أن نقبل قراراته ونقوم بفعل المزيد للفوز بالمباريات.