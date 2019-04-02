شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى عن مفاوضات الأهلي: مستحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك انه سيعود لالمانيا بعد اسبوعين لاجراء اشعة جديدة وفحوصات طبية على العملية الجراحية التت كان قد اجراها خلال الفترة الماضية .

وقال فتحى فى تصريحات تليفزيونية انه سيعود للتدريبات الجماعية بعد شهرين حسب حديث الطبيب الالمانى الذى اجري له الجراحة بمعني ان سيكون متواجد مع الابيض قبل كأس الامم الافريقية التى ستقام فى مصر يونيو المقبل .

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وأشار لاعب الزمالك ان علاقته بالمدير الفنى السويسرى جروس عادية فهو المدير الفنى ولم يتحدث معه عن عدم مشاركته سوي مرة واحدة فقط خشية ان يكون قد وصله كلام عنه بانه وافد جديد للفريق مؤكدا له انه منذ ست سنوات فى صفوف الفريق .

واختتم حديثه بان الحديث عن انتقاله للاهلى امر عار تماما من الصحة لانه ابن الزمالك ولن يلعب فى مصر سوى للزمالك فقط وانه يحترم الاهلى ولكنه لا يفكر سوى فى اللعب للزمالك .

كان مصطفى فتحى قد خضع لعملية تثقيب و تهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراح فى المانيا .