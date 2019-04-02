شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 2-4-2019 عن سبب غضب بابا الفاتيكان من ميسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإسباني يوم 2-4-2019 العديد من الأحداث، حيث حسم إنريكى سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد الإسبانى، قد حسم الجدل حول مستقبل النجم الفرنسى أنطوان جريزمان مع الروخى بلانكوس، هذا بالإضافة إلى غضب بابا الفاتيكان من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة.

رئيس أتليتكو يكشف مصير جريزمان

ومن أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن إنريكى سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، قد حسم الجدل حول مستقبل النجم الفرنسى أنطوان جريزمان مع الروخى بلانكوس.

قال سيريزو فى تصريحاته لبرنامج " EL RONDO" على التلفزيون الإسبانى، "جريزمان لن ينتقل من أتلتيكو مدريد ولن يوقع لنادى برشلونة"، مشددا "بالتأكيد سيبقى فى أتلتيكو"

وكان جريزمان علق فى تصريحاته مؤخرا عن إمكانية انتقاله لصفوف برشلونة "لقد اعتدت على هذه الشائعات، ولكنني أيضًا سئمت منها، كل سنة تخرج نفس الشائعات عن مستقبلي."

يذكر أن الصحافة الكتالونية كشفت فى وقت سابق عن اقتراب انتقال أنطوان جريزمان لصفوف برشلونة واللعب بقميصه بداية من الموسم المقبل.

فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام فياريال

ومن أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، قد أكد على صعوبة مواجهة فياريال المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا. "

قال فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إن مواجهة فياريال معقدة مثل بقية المباريات المتبقية للبارسا فى الموسم الحالى، مضيفا أن جميع الفرق تبحث عن جمع النقاط لتفادى الهبوط أو للتقدم للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

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وعن إمكانية إراحة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي غدا، أوضح فالفيردى أنه من غير المثالى حصول البرغوث على الراحة أمام فياريال، مشددا على أنها مباراة مهمة جدا لكن يجب التفكير أيضا فى مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة ومانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا.

أشار مدرب برشلونة إلى أن الفريق ينافس على الألقاب الثلاثة هذا الموسم، موضحا أنهم بنفس القرب وبنفس البعد وحتى الآن لم يتوج البارسا بأى لقب.

بابا الفاتيكان غاضب من ميسي.. أعرف التفاصيل

ومن أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد أبدى استياءه الشديد من وصف ليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة، بـ"الإله"، حيث يرى أن إطلاق مثل هذه الألقاب يشكل انتهاكا للقدسية الإلهية.

وقال بابا الفاتيكان فى تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "يمكن للناس وصفه بالإله، كطريقة للتعبير عن عشقهم له، ولكن العبادة فقط تكون لله، هى مجرد عبارات يطلقها الناس، فقول أنه إله حين يمتلك الكرة فوق أرضية الملعب، تمثل طريقة ليعبر الشخص عن نفسه"، وتابع البابا قائلا: "هو جيد جدا بالطبع، لكنه ليس إلها".

وأنقذ ليونيل ميسى فريق برشلونة من السقوط فى فخ التعادل أمام إسبانيول بعدما سجل "هدفين" فى غضون 18 دقيقة ليمنح البارسا فوزاً غالياً فى مباراة "ديربى كتالونيا" التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وحقق ليونيل ميسى العديد من الأرقام التاريخية، بعدما أصبح ثانى أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ برشلونة برصيد 675 مباراة، متخطياً أندريس إنييستا صاحب الـ 674 مباراة، وخلف تشافى هيرنانديز صاحب الـ767 مباراة، كما يعد "البرغوث" أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ مباريات "ديربى كتالونيا" برصيد 33 مباراة.

ورفع ميسى رصيده إلى 31 هدفًا فى صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإسبانى، كما رفع رصيده خلال الموسم الحالى إلى 41 هدفًا فى مختلف المسابقات المحلية والقارية، وإلى جانب 31 هدفًا فى "الليجا"، سجل ميسى 8 أهداف فى منافسات دورى أبطال أوروبا، وسجل هدفين فى منافسات كأس ملك إسبانيا