شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 2-4-2019 عن موقف بوجبا من الانضمام للملكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ريال مدريد يوم 2-4-2019 العديد من الأحداث، حيث إن الحارس البلجيكي كورتوا يقترب بقوة من الغياب عن مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، هذا بالإضافة إلى موقف اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد من الانضمام إلى صفوفو الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كورتوا يواصل الغياب عن مران ريال مدريد

ومن أخبار ريال مدريد اليوم، أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الملكي، يقترب بشدة من الغياب عن المباراة المقبلة أمام فالنسيا، المقرر لها الأربعاء المقبل، بملعب ميستايا، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

حيث وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد عاد إلى خوض التدريبات صباح اليوم، بعد ساعات قليلة من خوض مباراته أمس أمام هويسكا في الليجا، استعدادا لمباراة فالنسيا المقبلة، مشيرة إلى أن كورتوا لم يعد إلى تدريبات الفريق بعد.

وأضافت أن كورتوا واصل الغياب عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بينما أدى تدريبات انفرادية للتعافي من الإصابة التي لحقت به قبل أيام برفقة منتخب بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني زين الدين زيدان، قرر استدعاء محمد راموس "موحا" حارس الكاستيا، للمشاركة في تدريبات اليوم الإثنين، لتغطية غياب الحارس البلجيكي.

موقف بول بوجبا من الانتقال لريال مدريد

ومن أخبار ريال مدريد اليوم، أن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد تحدث عن موقف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الشياطين الحمر، من الرحيل لصفوف الفريق الملكي".

وقال سولسكاير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، معلقا على تصريحات النجم الفرنسي، اليوم الإثنين: "بوجبا لم يتحدث عن نفسه؛ لقد قال إن أي لاعب يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد".

وأضاف: "بول سعيد بتواجده هنا، إنه يؤدي بشكل جيد. إنه يحظى بأهمية كبيرة داخل الفريق، وتحب أن تبني فريقك حوله، ولم يتغير هذا على الإطلاق".

Advertisements

عاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في عام 2016، بعد رحلة استمرت 4 سنوات مع السيدة العجوز، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 89 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد وصف الفريق المدريدي بأنه "النادي الحلم" بالنسبة لكل اللاعبين، في الوقت الذي كشف فيه مواطنه زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأبيض الحالي، أنه معجب باللاعب كثيراً.

كارفاخال يقترب من العودة للملعب

ومن أخبار ريال مدريد اليوم، أن الدولي الإسباني داني كارفاخال، قد اقترب بشدة من العودة إلى صفوف الفريق الملكي، وذلك بعدما خاض أول مران في الأسبوع مع الفريق الملكي، استعدادا لزيارة ملعب "الميستايا" لمواجهة فالنسيا، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل في الليجا.

حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا أمس الأحد في الانتصار على هويسكا 3-2، تدريبات للتعافي، في مران شهد مشاركة حارس مرمى الرديف، موحا راموس.

وواصل تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور تعافيهما من الإصابة، وتدربا داخل منشآت صالة الألعاب الرياضية، حيث انطلق المران بتدريبات بدنية، تبعها مران على الاستحواذ والضغط، وانتهى بعمل تكتيكي ومباريات مصغرة على الاستحواذ.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وبـ 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.