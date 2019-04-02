مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 2 / 4 / 2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة انبى والانتاج الحربى على ستاد بتروسبورت ومباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب على ستاد السويس ومباراة الاتحاد السكندرى والاهلى على ستاد برج العرب

موعد مباراة انبى والانتاج الحربى

تقام مباراة انبى والانتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد تعادل الفريق البترولى مع الاسماعيلى سلبياً فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الانتاج الحربى مع النجوم بهدف لكل فريق .

ويحتل إنبى السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .

وعكف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على معالجة الاخطاء الدفاعية التى وقع فيها لاعبوه وكانت سببًا فى اهتزاز شباكه بـ 33 هدفًا فى 26 مباراة قبل مباراة الليلة لضمان العودة لقطار الانتصارات لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى ، ولعب الإنتاج الحربى مباراتين وديتين فى فترة توقف الدورى الأولى خسرها من بيراميدز 5-4 والثانية فاز خلالها على بتروجت 2-1 ، وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للانتاج الحربى هذا الموسم بدون الحارس عامر عامر الذى تعرض للإصابة بجزع فى الركبة خلال مران الفراعنة وأجرى جراحة يغيب على إثرها طيلة ثلاثة شهور وسيمنح مختار الفرصة لأحمد يحيى لحراسة عرين الانتاج .

فيما يتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبى بقدرة لاعبيه على الهروب من دوامة الهبوط التى تحاصرهم بشدة حيث طالبهم بالتركيز وتلافى الاخطاء الدفاعية وإستغلال الفرص التهديفية لضمان حصد النقاط الثلاث من أنياب الانتاج الحربى .

موعد مباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب

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تقام مباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد السويس فى كلاسيكو أولاد العم الذى لن تنقصه الاثارة لاسيما بعد تعادل الدراويش مع انبى سلبياً وتعادل ذئاب الجبل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 29 هدف .

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى فيما يطمح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فى مواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الدراويش .

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والاهلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بالاسكندرية فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن الثأر بعد الخسارة من زعيم الثغر فى الدور الاول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثا عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعادل السلبي امام الزمالك في اخر ظهور بمسابقة الدوري

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.