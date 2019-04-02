الأهلى يخشي السقوط أمام زعيم الثغر...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلي مساء اليوم،الثلاثاء،مباراة قوية عندما يحل ضيفاً على الإتحاد السكندري في الجولة الـ27 في الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لإستكمال رحلة الصعود لقمة الدوري.



موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى والإتحاد السكندري فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، ويحتل الفريق الأحمر قبل المباراة المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة ، فيما يحتل الأتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة ، وتُقام مباراة اليوم على ملعب برج العرب رغم الجدل الشديد الذي اُثير حول الملعب خلال الأيام الماضية حيث تناثرت أنباء حول نقل المباراة من برج العرب بسبب أرضية الملعب السيئة نتيجة الأمطار التي هطلت يوم السبت الماضي قبل لقاء الاهلي والزمالك الذى اُقيم على نفس الملعب وخرجت القمة بشكل سيئ للغاية.

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الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الإتحاد السكندري

يدخل الاهلي مباراة اليوم رافعاً شعار "الفوز لا بديل" مُتسلّحاً بالنتائج الجيدة التى حققها الفريق في الفترة الماضية محلياً كصاحب أقوى خط دفاع في الدوري الممتاز بعدما استقبلت شباكه 15 هدفا على مدار 23 أسبوع في الدوري ، كما نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في 13 مباراة هذا الموسم من أصل 23 مباراة خاضها هذا الموسم وبفارق 3 عن أقرب ملاحقيه من فرق الدوري ، وحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام فرق "المصري - وادي دجلة – حرس الحدود – الإنتاج الحربي - بتروجيت – طلائع الجيش - النجوم - سموحة – مصر للمقاصة – حرس الحدود – الإنتاج الحربي – بتروجيت – الزمالك " ، ويتطلع الارد الأحمر للثأر من زعيم الثغر خلال لقاء الليلة بعدما فاز الأخير على الأهلي 4/3 في الدور الأول.



لاسارتي يلجأ للتدوير أمام الإتحاد السكندري

وينوي الأورجوياني لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بأكثر من لاعب لم يشاركون بشكل مثستمر في مباريات الفريق الأخيرة أمثال حسين الشحات ، وجيرالدو وياسر أبراهيم وصالح جمعه .