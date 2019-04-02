شكرا لقرائتكم خناقة شوارع لحارس إيفرتون مع المشجعين .. فيديو وصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تورط الإنجليزى جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون فى مشاجرة في أحد الشوارع مع المشجعين عقب أحداث العنف التى شهدتها مواجهة سندرلاند وبورنموث فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية والتى انتهت بفوز بورنموث بركلات الترجيح. وحسب صحيفة ديلى ميل الإنجليزية التى قالت إن بيكفورد ، الذي قضى 15 عامًا على فى سندرلاند قبل انضمامه إلى إيفرتون في عام 2017 ، شاهد مباراة فريقه السابق على شاشات التلفزيون فى أحد الشوارع الإنجليزية حيث خسر ناديه السابق نهائي كأس الرابطة أمام بورنموث ". ونُقل عن متحدث باسم إيفرتون قوله: " إن إدارة النادى تحقق فى الواقعة وتدرس الأمر بعناية ".

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