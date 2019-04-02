شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الظفرة» تتوج ببطولة كرة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت مديرية شرطة منطقة الظفرة، ببطولة الكرة الطائرة للسيدات، ضمن منافسات درع مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي لعام 2019 وحققت مديرية شرطة منطقة العين المركز الثاني، فيما حازت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية المركز الثالث. وأشادت الرائد آمنة أحمد إبراهيم مدير فرع الشرطة النسائية بمديرية شرطة الظفرة، بالروح الرياضية واللياقة البدنية العالية للمتسابقات، وحرص القيادة الشرطية على الارتقاء بالمنظومة الرياضة، لدورها المهم في رفع كفاءة ومهارات عناصر الشرطة وانعكاسها على أداء العمل بصورة أفضل.

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