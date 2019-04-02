شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يفوز بمرحلة مياه العين.. وكورنيهو الأسرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز السعودي يزيد الراجحي بمرحلة مياه العين ضمن رالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان، ورغم مضي 8 سنوات على آخر فوز لبيترهانسيل بلقب آخر من ألقابه الخمسة في رالي أبوظبي الصحراوي، إلا أنه يركز الآن على فوز آخر رغم تسجيله رابع أسرع زمن في مرحلة مياه العين البالغة مسافتها 222.80كم على متن سيارة ميني جون كوبر ووركس رالي التي شهدت عاصفة رملية أخرى في الربع الخالي.

بينما تأخر السعودي يزيد الراجحي أمس بسبب مشاكل في علبة التروس إلا أنه في الآخر فاز بلقب المرحلة على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، وأنهى بيترهانسيل المرحلة متقدماً على الهولندي بيرنهارد تن برينكه بفارق دقيقتين و26 ثانية.

وحتى عشية الرالي كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت أندريه زوجة بيترهانسل ستنضم إلى زوجها بيترهانسيل في مقعد الملاح في سيارته بسبب مشاكل مرض السفر، وهو أمر لم يزعجها أبداً سابقاً بصفتها سائقة ودراجة من الطراز الأول.

مرحلة معقدة

وقال بيترهانسيل الفائز بلقب رالي داكار 13 مرة: لقد كانت مرحلة معقدة وشاهدنا بعض السيارات أمامنا تغرز في الرمال، لذا أبطأنا سيرنا لاجتياز المسار بأمان وكان ما يزال أمامنا رياح قوية أدت إلى اجتيازنا للكثبان الرملية بصعوبة بالغة، وشكلت القيادة في الطليعة تجربة جديدة لزوجتي حيث لم تكن أمامنا أية آثار أو علامات لمتابعتها.

ومع تقدمه البطيء إلا أن بيترهانسيل أثبت كفاءته على أعلى مستوى متقدماً على تن برينكه 23 ثانية فقط تلاه الإماراتي الشيخ خالد القاسمي الفائز بلقب الرالي عام 2017 على متن سيارة أبوظبي ريسينغ، على متن سيارة 3008 دي كيه آر.

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وأكمل البولندي جاكوب برزيغونسكي قائمة المراكز الستة الأوائل بفارق 16 دقيقة و12 ثانية فقط على متن سيارة ميني جي سي دبليو باغي، والفائز التشيكي في العام الماضي مارتين بروكوب على متن فورد رابتور آر إس كروس كاونتري، والروسي الفائز بلقب الرالي مرتين فلاديمير فاسيلييف على متن سيارة بي إم دبليو إكس 3.

وفي منافسات الدراجات النارية ودراجات الكوادس، شكلت مرحلة مياه العين في اليوم الثاني للرالي اختباراً آخر لهذه الفئة وسط رياح سرعتها 30كلم مما جعل الرؤية صعبة وتكيّف الدراج التشيلي هوزيه كورنيهو على متن دراجة هوندا مع الأجواء ليحرز الفوز بمرحلة العين متقدماً على زميله بفريق هوندا الإسباني خوان باريدا بورت على الدراج البريطاني سام سوندرلاند بفارق 5 دقائق و55 ثانية ويعتزم مواصلة الضغط على سوندرلاند الفائز بلقب فئة الدراجات النارية عام 2017 في المراحل اللاحقة، وأكمل كورنيهو وسوندرلاند والأرجنتيني بانيفيداس والشقيقان لوشيانو وكيفن والجنوب إفريقي أكرمان قائمة الستة الأوائل.

طقس صعب

وقال كورنيهو لدى وصوله نهاية المرحلة: كانت الظروف عاصفة اليوم مرة أخرى، وكانت الرمال تتطاير في الهواء ومجال الرؤية منخفضاً، وقدت دراجتي في آخر 30كم مع مجموعة تضم سوندرلاند وأندي عبر تضاريس منبسطة حتى النهاية. ما أدى لتسريع وتيرة القيادة، وربما عوضت بعض الوقت. «وبعد أن أكمل المرحلة قال الدراج الأمريكي أندرو شورت: كان اليوم أكثر صعوبة من أمس مع المزيد من المنخفضات في الكثبان الرملية».

من ناحيته قال سام سوندرلاند، بطل الدراجات لعام 2017: «واجهنا الكثير من الرياح التي جعلت من الصعب التركيز. لقد كانت مرحلة مختلفة تماماً عن الأمس وأنا أتطلع إلى يوم آخر من التحدي الصحراوي».

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «لقد شهدنا يوماً آخر من الراليات الصحراوية الكلاسيكية، ومع قرب العديد من المتسابقين والسائقين من بعضهم بعضاً، فإن باب المنافسة على ألقاب السيارات والدراجات ما زال مفتوحاً على مصراعيه».

ويقام رالي هذا العام في دورته التاسعة والعشرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي الإمارات للسيارات، ويشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات وسيارات الباغي «فيا» والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادس بالدفع الرباعي «فيم».