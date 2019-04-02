فحص طبي للكمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يجري حمدان الكمالي قائد دفاع الفريق الأول بنادي الوحدة فحوصاً طبية إضافية على الركبة لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الظفرة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من منافسات دوري الخليج العربي، يذكر أن الكمالي تعرض للإصابة بكدمة في الركبة في مباراة الإمارات في الجولة الماضية.

ويغيب عن الوحدة في مباراة الظفرة المدافع محمد برغش لعدم اكتمال تأهيله من الإصابة، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا للإيقاف.

وأوضح الكمالي أنه سيخضع لفحوص أخيرة على الركبة تحت إشراف طبيب فريق الوحدة،لتحديد موقفه من المشاركة.