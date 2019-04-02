شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعد لمراسم التتويج.. بطل تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

وضع الشارقة قدما فوق منصة التتويج للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 1996، وبات فوز الفريق الملكي بلقب درع دوري الخليج العربي للمرة الأولى في زمن الاحتراف مسألة وقت، قياسا إلى مستوى وأداء «الملك» هذا الموسم.

نجح الشارقة في إضافة الجزيرة إلى قائمة ضحاياه، حين تفوق على «فخر العاصمة» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده رفع بها غلته إلى 46 نقطة، ليحافظ على فارق النقاط الثماني التي تفصل بينه وبين العين الوصيف.

تمثلت قيمة الفوز على الجزيرة أنه الأول للملك على المنافس في الإمارة الباسمة، منذ عام 2005، كما أن الفوز هو السابع على التوالي لرجال المدرب عبد العزيز العنبري في المسابقة، ليتمكن الفريق من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة عشرة على التوالي، (18 هذا الموسم، ومباراة واحدة في نهاية الموسم الماضي)، كما بات الفريق قريبا من معادلة رقم العين بأفضل سلسلة من الانتصارات (8 انتصارات على التوالي حققها الموسم الماضي)، في حين بدأت تلوح في الأفق علامات كتابة تاريخ جديد بنيل اللقب الأول في زمن الاحتراف، وبإنهاء الموسم كاملا دون خسارة.

وحقق «الملك» فوزه الرابع عشر هذا الموسم، وليواصل مسلسل هز شباك المنافسين للمباراة 22 على التوالي، ليثبت مرة جديدة أنه يمتلك مقومات ضرب المنافسين بفضل حسن قيادة مديره الفني المواطن عبدالعزيز العنبري، وقدرات عناصره سواء من لاعبين محليين أو أجانب.

وكان «سيناريو» المباراة أقرب إلى الحلم بالنسبة إلى أصحاب الصدارة، حين تمكن الفريق من نيل ركلتي جزاء في أول 9 دقائق ترجمها بنجاح المتألق كورونادو الذي أصبح عازف الألحان والفن الكروي في الكتيبة البيضاء، قبل أن يكتب محمد الشحي الذي عوض غياب شوكوروف المصاب نقطة نهاية المباراة بتسجيل الهدف الثالث.

ولم تفلح كل المحاولات التي قام بها الجزيرة في العودة إلى المباراة، رغم نجاح فارس جمعة في تقليص الفارق في الحصة الثانية، بعدما أحكم دفاع الملك قبضته على مفاتيح خطورة الجزيرة، وسط تميز واضح للحارس الحوسني الذي تدخل في إحدى الكرات في ثلاث مناسبات ليحرم المنافس من التسجيل.

ومني الجزيرة بالخسارة الثانية على التوالي خارج أرضه، بعدما كان قد سقط أمام بني ياس في المرحلة 16، والرابعة هذا الموسم، ليجد «فخر العاصمة» نفسه بعيدا عن دائرة الصراع بعدما تراجع إلى المركز الرابع وبات يتأخر بفارق 12 نقطة عن الملك قبل 8 مباريات على الختام.

وأبقى العين شعلة الصراع على الدوري مشتعلة، حين تناسى مرارة خسارته أمام شباب الأهلي في المرحلة السابقة، ليسترد ثوب الانتصارات بالتفوق على ضيفه الفجيرة الجريح بهدفين مقابل هدف، ليحصل الفريق على النقطة 38 له هذا الموسم.

وكان الانتصار على الذئاب تاريخيا، خاصة وأنه الفوز رقم 500 للفريق البنفسجي في تاريخ مشاركته في المسابقة، كما أنه الفوز 162 في زمن الاحتراف.

ولم يكن وضع العين يتقبل نزيف أي نقطة، خاصة بعدما خاض المباراة عقب فوز الشارقة على الجزيرة، ليجد نفسه أمام خيار الفوز ولا شيء سواه، وهو ما تحقق بعدما منح الياباني شيوتاني هدف التقدم، قبل أن يبصم البرتغالي روبن ريبيرو على الهدف الثاني في المباراة، والأول له بقميص الزعيم هذا الموسم.

ولم يكن هدف إبراهيم خميس كفيلا بحرمان العين من النقاط الثلاث، ليحصد الفريق البنفسجي فوزا صعبا لكنه غال، حافظ به على آماله في الحفاظ على الدرع، رغم صعوبة المهمة في ظل فارق النقاط الثماني التي تفصل بينه وبين الملك الشرقاوي.

وواصل فريق شباب الأهلي مسلسل التألق والتميز على مستوى النتائج، بعدما عاد من كلباء بثلاث نقاط جديدة، ليضيفها إلى سجله وليتمسك بفرصة اللحاق بالشارقة المتربع على القمة.

وتمكن فريق الفرسان من التقدم إلى المركز الثالث في الجدول، ليتجاوز الجزيرة، عقب الحصول على النقاط الثلاث من معقل النمور في كلباء.

وأثبت شباب الأهلي أنه الفريق الأكثر تميزا في شهر مارس/ آذار الماضي الذي حقق فيه 4 انتصارات في المسابقات كافة، بعدما تجاوز النصر والوحدة في كأس الخليج العربي، لينال اللقب الرابع في تاريخه، إلى جانب بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والفوز على كلباء في الدوري.

وواصل اتحاد كلباء مسلسل النتائج السلبية، والتراجع وإن كان لا يزال حتى الآن في موقف آمن، مستفيدا من سوء نتائج المنافسين، خاصة مع تقهقر كل من النصر والفجيرة والإمارات، وإن كان على «النمور» النهوض سريعا من كبوة النتائج السلبية، والبحث عن نقاط ثلاث قد تكون بطاقة الأمان من أجل الاستمرار لموسم جديد بين الكبار.

ولم يتمكن كلباء من حصد سوى نقطتين في آخر 5 مباريات، كما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه وبين جماهيره.

وواصل الهداف الأرجنتيني تيجالي مسلسل التألق التهديفي هذا الموسم،حين قاد فريقه للفوز على الإمارات بتسجيل ثنائية رافعا رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفا ليعادل رقم علي مبخوت في صدارة ترتيب الهدافين.

ولم يقتصر تألق تيجالي على صدارة ترتيب هذا الموسم، بل كتب فصلا جديدا من فصول التاريخ في سجلات أفضل هدافي المسابقة، بعدما تمكن من معادلة رقم عبد العزيز محمد لاعب الشارقة السابق بالوصول إلى الهدف 127 في المسابقة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين في دوري الإمارات.

ودخل تيجالي أو السفاح، مرة جديدة وبقوة حلبة التنافس على الحذاء الذهبي، الذي يتنافس عليه مع كل من علي مبخوت والبرازيلي ويلتون سواريز، أملا في الحصول على تلك الجائزة التقديرية التي قد تكون خير تعويض للاعب بعدما تبخرت فرصة العنابي في نيل الألقاب هذا الموسم.

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واستطاع العنابي الذي عانى غياب الكثير من عناصره الأساسية، من الرهان على مجموعة جديدة من الوجوه الواعدة التي يعول عليها المدرب المخضرم تين كات، حتى تكون مستقبل الفريق في السنوات القادمة.

وكان الانتصار الوحداوي مهماً، من أجل الحفاظ على فرصة الفريق في اختراق المربع الذهبي، لو قدر له المضي قدما في سكة الانتصارات، وتعثر أي من شباب الأهلي والجزيرة في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم.

وأبى دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب رمي المنديل مبكرا، ووداع عالم الأضواء دون ترك بصمة تعكس قيمة وروح الفريق، حين استرد «النواخذة» طعم الفوز الذي غاب عنهم منذ المرحلة الرابعة حين فاز على الظفرة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوقف دبا الفجيرة سلسلة من 13 مباراة لم يعرف فيها حلاوة الفوز، ليحقق النصر الثمين على «العميد» في توقيت حساس ومهم، خاصة وأن لعبة الحسابات والأرقام لا تزال تمنح الفريق بعض البصيص من الأمل حتى يخرج من عنق الزجاجة في الجولات الأخيرة.

وكان الفوز أقرب إلى أكسير حياة بالنسبة إلى دبا الفجيرة، الذي حقق فوزه الأول تاريخيا على العميد «الذي» فشل في تحقيق النصر للمباراة السادسة تواليا، ليصبح الفريق على شفير الخطر.

وكان دبا الفجيرة أبرز الفائزين في معركة البقاء في هذه المرحلة، بعدما رفع غلته إلى 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الإمارات وصيف القاع، و5 نقاط عن الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وسيكون المركز الثاني عشر في الجدول أقرب إلى بطولة خاصة بالنسبة إلى الثلاثي في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، وإن كان النصر لا يبتعد كثيرا عنهم بعدما تجمد رصيد الفريق العريق عند 17 نقطة.

وتواصلت أحزان الإمارات بالخسارة أمام الوحدة في العاصمة أبوظبي، وسط فشل الفريق في الصمود أمام العملاق تيجالي الذي زار شباك الصقور مرتين، في الوقت الذي فشل فيه الهجوم الأخضر في التسجيل، ليعود الفريق بخيبة الخسارة.

ولم يفلح الإمارات في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي، إذ كان الفوز الأخير للصقور قد تحقق على حساب الفجيرة في الجولة العاشرة من المسابقة.

وتجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة، رغم تسجيل اللاعب البديل إبراهيم خميس هدفا هو الأول للفريق منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يكن كافيا لإبعاد شبح الخسارة السابعة على التوالي عن كتيبة المدرب المواطن عبدالله مسفر.

شراكة في صدارة الهدافين

تساوى تيجالي مهاجم الوحدة مع علي مبخوت في صدارة ترتيب الهدافين بعدما سجل الهداف الأرجنتيني ثنائية في مرمى الإمارات، ليرفع رصيده إلى 127 هدفاً في تاريخ مشاركته في المسابقة.

وغاب علي مبخوت والبرازيلي ويلتون عن التسجيل في المرحلة 18، بينما أضاف كوندي هدفا جديدا إلى سجله رافعا غلته إلى 13 هدفاً.

وهنا سجل أبرز الهدافين:

17 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة)، الأرجنتيني تيغالي (الوحدة).

16 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة).

13 هدفاً: الإسباني كوندي (بني ياس).

11 هدفاً: الإسباني نيجريدو (النصر)، البرازيلي كورونادو (الشارقة).

10 أهداف: السويدي بيرج (العين)، والبرازيلي ليوناردو (الوحدة)، وخلفان مبارك (الجزيرة).

9 أهداف: البرازيليان كايو وليما (الوصل) وريان منديز (الشارقة)، المالي شيخ دياباتي (الإمارات).