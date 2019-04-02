قرعة متوازنة لبطولة دبي تحت 16 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 10 إلى 19 إبريل/ نيسان الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، عن توزيع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين.

يشارك في البطولة 4 فرق تمثل أندية دبي، وفرق أخرى من مختلف القارات، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الهلال السعودي، بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، وفلامينجو البرازيلي الذي يعود للبطولة للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية واحتفل به من خلال استعراض الكأس أمام جماهيره الغفيرة في ستاد ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو.

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وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة التي أقيمت نسخها الثماني الماضية تحت اسم «بطولة حمدان بن محمد الدولية تحت 16 سنة»، مراسم القرعة في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

وأوقعت القرعة فرق بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل والهلال السعودي في المجموعة الأولى، فيما حلت فرق أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنجو في المجموعة الثانية.

وينظم مجلس دبي الرياضي على هامش البطولة فعاليات «الملتقى الدولي الثامن لأكاديميات كرة القدم» وذلك في 18 إبريل في مقره بحي دبي للتصميم، بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص في هذا المجال من عدة أندية محلية وعربية وعالمية والمديرين الفنيين للفرق المشاركة في البطولة، حيث سيتم خلال الملتقى استعراض أنجح التجارب في تطوير اللاعبين.