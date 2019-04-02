38 دولة في بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت 38 دولة للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي تحتضنها الفجيرة بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 إبريل الحالي، بعد أن أغلق باب الاشتراك أمس الأول عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي للجودو الذي حدد يوم 31 مارس آخر موعد للمشاركة بما يتيح الفرصة للجنة المنظمة للبطولة ترتيب حجوزاتها في وقت مبكر.

بلغ عدد المشاركين حوالي 300 لاعب ولاعبة، وضمت قائمة الدول المشاركة حسب التسجيل كلاً من أستراليا، البحرين، بنجلاديش، الصين، الصين الوطنية تايبيه، كوريا الجنوبية، فيجي، جوام، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغستان، لبنان، مكاو، منغوليا، نيبال، نيوزيلندا، باكستان، فلسطين، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، كوريا الشمالية، سيرلانكا، سوريا، طاجاكستان، تايلاند، تركمانستان، أوزبكستان، فيتنام، اليمن والإمارات.

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وحددت لائحة البطولة 17 إبريل الحالي موعداً لبدء وصول الوفود للفجيرة التي ستشهد على هامش البطولة انعقاد اجتماعات «كونجرس» الاتحاد الآسيوي، ويتضمن جدول الاجتماع انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الجديد للجودو.

وضمت قائمة بعثة منتخبنا خلال البطولة 7 لاعبين ولاعبات وهم أحمد النقبي ومصبح الشامسي وخليفة الحوسني وعلي حسن الدرمكي واللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، وتضم الدوليين المصنفين فيكتور وإيفان بجانب الطاقم الفني المكون من فاسيلي ونايوا، وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لمنتخب الإمارات خلال مشاركته في البطولة المقبلة، آملاً الاستفادة من تلك المشاركة المتميزة التي تشهد مشاركة أبرز نجوم اللعبة في آسيا والعالم.

من جهة ثانية، وصلت بعثة المنتخب الوطني للجودو لمدينة تبليسي الجورجية حيث تقيم معسكراً لها في المركز الأولمبي هناك، وتعود البعثة من معسكرها الخارجي يوم الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة آسيا للجودو التي تقام هناك خلال الفترة من 12 إلى 16 إبريل الحالي قبل انطلاقة بطولة الفجيرة.