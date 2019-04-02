فالفيردي يستبعد إراحة ميسي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، إراحة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة أمام فياريال اليوم في الليجا، والتي تسبق مواجهتين مرتقبتين ضد أتلتيكو مدريد محلياً، ومانشستر يونايتد قاريّاً.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو الثاني، ويحل ضيفاً اليوم الثلاثاء على فياريال المتواضع (المركز 17 من أصل 20)، وذلك قبل استضافته نادي العاصمة الإسبانية في قمة الدوري السبت، وحلوله ضيفاً على ملعب النادي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من إبريل/نيسان الحالي.

ورداً على سؤال عن احتمال إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة اليوم، أجاب المدرب الإسباني، «نعلق أهمية كبيرة عليها»، مضيفاً، «كثيرون يضعون نصب أعينهم مباراة دوري الأبطال، وأيضاً مباراة أتلتيكو، لكن النقاط الثلاث أمام فياريال توازي بأهميتها نقاط مباراة أتلتيكو».