التعاون والوحدة في الكأس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي يسعى التعاون والوحدة لحجز مقعد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يلتقيان الليلة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة «معقل التعاون» في ختام مواعيد دور الربع النهائي. يتجدد اللقاء على نفس الملعب بعد أربعة أيام على آخر مواجهة بين التعاون والوحدة لحساب الدوري السعودي حيث انتصر التعاون بهدف من النيران الصديقة، وهي نفس النتيجة التي سجلت في الدور الأول من الدوري.

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