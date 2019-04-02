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ختام رائع لبطولة التسامح في شرطة دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة التسامح التي نظمها مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بمشاركة 8 مدارس و120 لاعبا وأصحاب الهمم من أبناء العاملين في شرطة دبي من فئة «الصم» على مدار يومين بحضور عائشة سيف المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة وعصام حلمي مدير مدرسة الحكمة للبنين واولياء الأمور وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس.

وأشاد المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، بتعاون المدارس مع شرطة دبي لتنفيذ أنشطة وبرامج مبادرة الروح الإيجابية التي تستهدف طلبة وطالبات المدارس التي تهدف إلى شغل أوقاتهم ببرامج رياضية هادفة تصب في مصلحة الطالب والمدرسة وتعزز من خلق بيئة آمنة ورياضية تنفع المجتمع وحرص المجلس على المشاركة في هذه المناسبات الهامة، وقال إن هذه البطولة جاءت بهدف دمج الطلبة والطالبات من أصحاب الهمم مع المجتمع في الانشطة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتشجيعهم على ممارسة وصقل المواهب الطلابية وتنمية المهارات الحركية.

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