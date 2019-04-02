60 ألفاً يشهدون إطلاق برنامج «إكسبو 2020» للترحيب بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد أكثر من 60 ألفاً من جمهور كأس دبي العالمي من أصحاب خيول السباق ومدربيها ومشجعي سباقاتها، الإطلاق الرسمي العام لبرنامج التفاعل المجتمعي من «إكسبو 2020»، عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد «#حيّاكم2020» برنامجاً للتفاعل المجتمعي على المستوى الوطني، يهدف لإشراك الجميع في دولة الإمارات، حيث تتمحور المبادرة المستمدة من أسلوب الإمارات التقليدي للترحيب بالضيوف، حول تعزيز مشاعر الفخر الوطني ب«إكسبو 2020» والتشويق له، مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة 190 دولة وملايين الزوار ابتداءً من أكتوبر 2020.

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وأتاحت النسخة 24 من كأس دبي العالمي التي نُظِّمت في مضمار ميدان الدولي، منصة استثنائية لأول الأنشطة العامة لبرنامج «#حيّاكم2020»، والتي ستشمل فعاليات مفتوحة في موقع إكسبو 2020 دبي، ومهرجانات عائلية في أنحاء الإمارات، وفرصاً للجميع لإظهار روح «#حيّاكم 2020»، من الأجهزة الحكومية والشركات، ووصولاً إلى المدارس والأسر.

كما ساهمت ردهة «#حيّاكم2020» والمجسمات ثلاثية الأبعاد التي حملت وسم «#حيّاكم2020» في أنحاء مضمار ميدان في زيادة التوعية بمبادرة إكسبو الجديدة المشوقة، وتشجيع مرتادي السباق على التعبير عما تمثله كلمة «حيّاكم» بالنسبة لهم.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، «في أقل من 18 شهراً، سنستقبل زواراً ودولاً من كافة أنحاء العالم في الإمارات لحضور إكسبو 2020 والذي وعدنا أن يكون استثنائياً بكل المعايير، هذه هي فرصتنا لكي نحكي قصة بلدنا للعالم - إنجازاتنا، وتطلعاتنا، والقيم التي نمثلها.