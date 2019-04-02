سالم خميس يتوج ببطولة قفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس سالم خميس السويدي بالفرس «أسبريستو» من نادي الشارقة للفروسية، لقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز في دورتها ال(21)، والتي تألفت من 15 شوطاً جرت على مدى ثلاثة أيام بمركز الإمارات للفروسية في دبي، الذي يستضيفها للمرة الثانية على التوالي، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية لونجين راعية دوري القفز، وكانت فعاليات البطولة انطلقت صباح الخميس الماضي، واختتمت أمس الأول قبل أن تتجه أنظار العالم وجماهير سباقات الخيل إلى مضمار ميدان لمتابعة فعاليات أمسية كأس دبي العالمي.

قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: إن من دواعي سرورنا أن تتجه أنظار الفروسية العالمية ومحبيها في كل العالم صوب الإمارات؛ لمتابعة النسخة الرابعة والعشرين من كأس دبي العالمي، وبطولة الإمارات الحادية والعشرين لقفز الحواجز، وما يزيدنا فخراً أننا لا نحتفل فقط بأن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً لرياضة الفروسية، ولكن بما نترجمه عملياً من محبة واحترام كبيرين للخيل.

شهد منافسات البطولة وتوّج الفائزين في المستوى الأول الشيخ جمال بن ناصر النعيمي، ومثل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتابع أداء الفرسان حسام زميت المستشار الفني باتحاد الفروسية، وقام بتتويج فرسان البطولة حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية في دبي، ومحمد إبراهيم الناخي نائب رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، وفنيّاً ترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، بمعاونة عدد من المحكمين الدوليين، ورسم تصاميم مسارات المنافسات ونفذها على الميدان الألماني الدولي فوكر شميت، وأشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر.

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وأحرز سالم خميس السويدي اللقب، وأحرزت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم كأس المركز الثاني، ونال كأس المركز الثالث الفارس حمد الكربي.

و تقدم الفارس حميد عبدالله المهيري على صهوة الجواد «كوراندو 11» من إسطبلات الشراع، الفرسان الشباب الفائزين في بطولة الإمارات للعام 2019، وتوّج بلقب فئة الفرسان الشباب، ونال كأس المركز الثاني زميله الفارس محمد عمران العويس والجواد «كرافيلي» من إسطبلات الشراع.

وواصل الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي تألقه وتقديمه أداءً مميزاً في منافسات القفز لفئة الفرسان (الجونيورز) في بطولة الإمارات، وتوّج جهوده بنيله اللقب مع الفرس «كورال بيتش» من إسطبلات الشراع، ونجح الفارس عمر المرزوقي في إكمال أشواط فئة (الجونيورز) برصيد 4 نقاط جزاء فقط،وتوالت انتصارات فرسان الشراع، ونال جائزة المركز الثاني مايد أحمد أهلي، وذهب المركز الثالث إلى عبدالله يوسف الجنيبي من نادي تراث الإمارات.