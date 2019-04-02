منتخب الإمارات لهوكي الجليد يقسو على هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت رسمياً في أبوظبي تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث، مساء أمس الأول وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة ستة منتخبات من آسيا وأوروبا، وهي الإمارات، الكويت، البوسنة والهرسك، تايلاند، قيرغيزستان وهونج كونج.

بدأت مراسم الافتتاح الرسمية للتصفيات بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ودخول المنتخبات المشاركة إلى الملعب، وقام هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، بمشاركة فهيد العجمي رئيس نادي الرياضات الشتوية الكويتي وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، برمي قرص الهوكي على الجليد إيذاناً بانطلاق التصفيات.

وحقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على منتخب هونج كونج بنتيجة 11- 1 في مستهل مشواره لانتزاع بطاقة التأهل الوحيدة لكأس العالم، وظهرت سيطرت منتخب الإمارات على مجريات الأشواط الثلاثة واضحة بفوزه بنتيجة 5- 0، 5-0، 1-0، وبهذا الفوز الثمين حصد منتخبنا العلامة الكاملة والنقاط الثلاث الأولى في رصيده، مؤكداً أن وجوده في التصفيات ليس للمشاركة فقط.

وفي المباراة الثانية في التصفيات، فاز منتخب قيرغيزستان على الكويت.

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ومن المقرر أن تحصل الوفود المشاركة على راحة اليوم في التصفيات، بعد أن تواصلت المنافسات أمس بثلاث مواجهات جمعت الأولى بين الكويت وهونج كونج، وتلتها مباراة بين تايلاند وقيرغيزستان، فيما اختتمت منافسات اليوم الثاني بلقاء جمع منتخبنا الوطني مع البوسنة والهرسك. ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يوم غد وبعد غد،ويسدل الستار على منافسات التصفيات السبت المقبل.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، إن الاتحاد حريص على نجاح التصفيات، وذلك لعكس الصورة الحضارية والمشرقة لدولة الإمارات وما وصلت إليه الرياضة في الإمارات من مستويات متقدمة لاسيما هوكي الجليد.

بدوره أشاد جمعة الظاهري قائد منتخب الإمارات لهوكي الجليد بالمستوى الفني الذي ظهر به منتخبنا في مباراته الأولى مع هونج كونج، وقال إن هذا الفوز جاء بعد جهد وتخطيط طوال الفترة الماضية، سواء من المدرب خلال المعسكر التدريبي وعلى صعيد انضباط اللاعبين والتزامهم بالتدريبات والحصص المقررة خلال فترة المعسكر.

ومن جانب آخر حرصت اللجنة المنظمة على مشاركة المتطوعين في تنظيم الحدث، وأسندت لهم مهام متنوعة في العلاقات العامة، والدعم الفني لتسجيل النتائج إلكترونياً، والإعلام، والتصوير، والصوت، والأمور اللوجستية مع المنتخبات، والتأمين الطبي.وقال خالد الحبسي عضو اللجنة المنظمة للتصفيات، إن وجود المتطوعين ساهم بشكل كبير في نجاح الافتتاح الرسمي للتصفيات، وأوضح أن المتطوعين يستندون إلى قدرات وإمكانات تدعم نجاح أي بطولة على أرض الدولة.