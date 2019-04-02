كوريا الجنوبية تكتسح «أوائل» بطولة آسيا لناشئة التنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في نادي النصر ليجيرلاند في دبي، بطولة آسيا للتنس لأعمار الناشئين تحت 14 سنة، والتي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات للتنس بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 18 دولة بإشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، وبمشاركة لاعبين من جنسيات أخرى من مختلف دول العالم ومن ضمنها الإمارات.

وتوج نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي الفائزين الأوائل بعد ختام البطولة بحضور الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي، وممثل الاتحاد الدولي عن منطقة غرب آسيا أمير برغي وعبدالقادر يوسف رئيس نادي النصر ليجيرلاند وسط فرحة عامرة عمت أرجاء البطولة وبحضور جمهور من اللاعبين وعوائلهم والأجهزة الفنية والإدارية.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الكوري الجنوبي ويونك تشانك بالمركز الأول لفئة الناشئين بعد فوزه على الإيراني كسرا رحماني في المباراة النهائية بشوطين نظيفين (6-1) و(6-2).

وفي فردي البنات فازت الكورية الجنوبية جياو جانك بالمركز الأول بعد تفوقها في المباراة النهائية على الكازاخستانية ديلناز ماشابييف بمجموعتين نظيفتين (6-2)و(6-2).

وفي زوجي الناشئين فاز الثنائي الكازاخستاني دانير كالديبيكوف والهندي روشيل كوسلا على الثنائي الكوري ويونك والتركي ايجي توبكوج بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3).

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وفي زوجي البنات فاز الثنائي الكورية جياو جانغ ولاعبة هونج كونج نعومي هاجي على الثنائي الكوري جويل جانغ وجاي ليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع (4-6) و(7-6) و(10-7).

وفي هذا السياق، نقل نائب رئيس مجلس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي تبريكات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس للفائزين بمناسبة تحقيقهم لتطلعاتهم ونيلهم كؤوس المراكز المتقدمة متمنياً لهم المزيد من التفوق مستقبلاً، وأثنى أحمد عبدالملك أهلي على الجهود التنظيمية لكادر اتحاد التنس بإشراف عضو مجلس الإدارة والأمين العام ناصر المرزوقي في إخراج البطولة بشكل مميز من كافة الجوانب ومنها تأمين طاقم محكمين مميزين ساهموا بإنجاح المنافسات بجدارة إضافة إلى متابعة الجوانب الإدارية الأخرى.

وقال: «سعداء للنجاح في تنظيم المحفل الآسيوي بالرغم من عدم تأهل لاعبي الإمارات للمراحل المتقدمة، لكنه ومن المؤكد أنهم استفادوا من التعرف إلى تجارب اللاعبين الآخرين الفنية، ونتطلع إلى أن يستثمروا هذا الاحتكاك للاستفادة منه مستقبلاً»، منوهاً بأن استضافة الإمارات لهذا النوع من البطولات مفيدة في طريق تطوير اللعبة، وأن اتحاد التنس سيدرس المكاسب التي أفرزتها للاستفادة منها مستقبلاً وبما يخدم اللعبة.

وفي جانب متصل، عبرت اللاعبة الكورية جياو جانك عن سعادتها للفوز باللقب مؤكدة سعادتها لكون الفوز ارتبط بمدينة دبي الجميلة وأن ذكرياتها عنها ستبقى عالقة في ذهنها طويلاً.

وقال مواطنها ويونك تشانك: «أشعر بالتفاؤل لمستقبل جيد بعد الفوز بالكأس وبصراحة البطولة كانت صعبة وقوية وأنا سعيد للفوز ومن المؤكد أنني سأشارك مستقبلاً في البطولات التي تقام في دبي للفوز بها».