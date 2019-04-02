مرحلة «البلاي أوف»بدوري الطائرة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تنطلق عند الساعة السابعة والربع مساء اليوم مباراتا جولة الذهاب لمرحلة «البلاي أوف» في منافسات دوري الكرة الطائرة رجال، وتأهل العين الذي تصدر ترتيب المرحلة الأولى، والجزيرة الذي يتواجد للمرة الأولى في المربع الذهبي بعد حصوله على المركز الثاني، وشباب الأهلي دبي الذي حل ثالثاً وبني ياس صاحب المركز الرابع، إلى المرحلة الإقصائية من المنافسة التي يغيب عنها النصر للمرة الأولى رغم بدايته الجيدة أول الموسم.

وفي المباراة الأولى يسعى العين الطامح في العودة إلى الفوز بدرع البطولة بالتفوق على ضيفه بني ياس حامل اللقب في المباراة التي تستضيفها صالة ملعب نادي العين، وفي المباراة الثانية يأمل الجزيرة في مواصلة صنع تاريخ له بالبطولة حينما يستقبل شباب الأهلي الساعي إلى تأكيد تميز الألعاب الجماعية في النادي لهذا الموسم.