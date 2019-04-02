جمعة خميس: هدفنا الأكبر رفع علم الإمارات في الألعاب الأولمبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

أظهر سباحو نادي الوصل تألقاً كبيراً في بطولة الدولة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والعموم، التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة واستضافها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

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وتصدر نادي الإمبراطور الترتيب العام لفئة الناشئين في البطولة الشتوية التي جرت منافساتها أمس الأول بمشاركة 160 سباحاً بعدما حصد صدارة الترتيب العام وكأس المركز الأول برصيد 180 نقطة، ويختار الاتحاد أفضل السباحين لتمثيل الدولة ضمن المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية القادمة.

ويمتلك الوصل تاريخاً طويلاً في منافسات السباحة حيث ظل يشارك بصفة مستمرة منذ عام 1987، وأكد جمعة خميس مشرف السباحة بنادي الوصل ونائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد أن الهدف من التألق سباحي الوصل واحتكاكهم بالأندية الأخرى في بطولة الدولة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والعموم، ينصب نحو تجهيز المنتخب الوطني لصنع أرقام خليجية، وقال: «الجميع سيلتف خلف المنتخب الوطني لصنع الأرقام في البطولة الخليجية بالكويت ولن يهدأ لنا بال حتى نرى علم الإمارات يرتفع في دورة الألعاب الأولمبية».

واعتبر جمعة خميس أن مشاركة سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد إمارة الشارقة، في البطولات المحلية الخاصة باتحاد السباحة، يزيد من جمال المنافسات ويدعمها معنوياً، وقال: «ننتظر أن نرى سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وهو يشارك مع المنتخب ويتوج معه بالألقاب، ونحتاج إلى أن نرى تألق سالم غانم سباح نادي الوصل والمنتخب الذي لديه القدرة على التطور بعد اللمسات التي أظهرها، ونؤكد أن باب المشاركة مفتوح لكل الذين لديهم الرغبة في اختبار مستوياتهم وقدرتهم على الاحتكاك والتنافس».