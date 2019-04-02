«الشارقة لرياضة المرأة» توفر بيئة ترفيهية للأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، «مخيم الربيع الرياضي»، الذي انطلق في 31 مارس الماضي، ويستمر حتى 11 أبريل الجاري ويستهدف الأطفال من عمر ال5 وحتى ال15 عاماً، لإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية بطريقة ممتعة وشيقة خلال العطلة المدرسية.

وتوفر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والتعليمية، إضافة إلى الأنشطة والألعاب الرياضية للأطفال الذكور من عمر 5 حتى 9 أعوام، والأناث من عمر 5 وحتى 15 عاماً، منها كرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة، والكاراتيه، والرماية، والقوس والسهم، والجمباز واليوغا والزومبا، التي تقام تحت إشراف مدربين معتمدين وذي خبرة وحرفية عالية، وضمن بيئة آمنة وصحية، تمكن الأطفال من قضاء أجمل الأوقات خلال العطلة الربيعية.

وقالت أمل العيدروس، رئيس فريق التسويق وتطوير الأعمال في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: تسعى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على مدار العام إلى تنظيم فعاليات وبرامج رياضية وتعليمية وغيرها الكثير، الهادفة إلى إيجاد جيل رياضي وصحي بامتياز يتحلى بروح المنافسة والانضباط والعزيمة والثقة بالنفس، قادر على العطاء والإبداع في مختلف المجالات.