يوفنتوس يبدأ اليوم رحلة الأمتار الأخيرة نحو اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ يوفنتوس رحلة الأمتار الأخيرة نحو لقبه الثامن توالياً حين يحل اليوم الثلاثاء ضيفاً على كالياري في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدخل فريق «السيدة العجوز» مباراته ضد كالياري، وهو في الصدارة بفارق 15 نقطة عن وصيفه نابولي، ما يعني أنه بحاجة للفوز بمبارياته الأربع المقبلة؛ لحسم اللقب (في حال فوز نابولي بجميع مبارياته ال4 المقبلة) قبل 5 مراحل على نهاية الموسم.

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وفي ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعرض «لإصابة طفيفة»، وصانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أصيب خلال الإحماء قبل مباراة السبت الماضي ضد إمبولي، خطف الواعد مويز كين الأضواء مجدداً؛ بتسجيله هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلاً للفرنسي بليز ماتويدي.

واستفاد كين من إصابة رونالدو، الذي قد يغيب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس الهولندي في 10 إبريل/نيسان في أمستردام؛ من أجل تأكيد موهبته وموقعه كعنصر لا غنى عنه من الآن فصاعداً في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري؛ بعد أن سجل الهدف الثالث في البطولة.

وبهدفه السبت ضد إمبولي، أصبح كين (19 عاماً و31 يوماً) ثاني أصغر لاعب يصل إلى 8 أهداف في الدوري الإيطالي (3 مع يوفنتوس هذا الموسم، وواحد موسم 2016-2017 و4 مع فيرونا الموسم الماضي)، خلف ماريو بالوتيلي، الذي حقق هذا الأمر حين كان يبلغ (18 عاماً و242 يوماً).