شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كارثية فى الكتف تجبر لاعب دجلة على الاعتزال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر محب لاعب وادى دجلة السابق، تفاصيل العملية الجراحية الخاطئة التى أجراها فى كتفه الأيسر، وأدت لإجباره على اعتزال الساحرة المستديرة.

قال محب فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضت لإصابة خلع الكتف منذ 9 سنوات خلال لعبى مع فريق بلدية المحلة، ثم انتقلت لبتروجت، وتجددت الإصابة، وأخبرونى بإننى سأجرى عملية جراحة حتى لا تعود تلك الإصابة مجددًا".

أضاف تامر: "بعد 45 يومًا من إجراء العملية، عدت إلى الملاعب، وانتقلت إلى وادى دجلة وخلال المشاركة أمام الزمالك موسم 2015 – 2016 تجددت الإصابة مرى أخرى، وعندما أجريت الأشعة أكد لى الأطباء إننى أحتاج لتأهيل فقط، لكننى سقط مجددًا أمام سموحة، وحينها اكتشف الأطباء وجود تهتك بالعظام".

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تابع: قمت بعملية جراحية جديدة لتثبيت الكتف، ولكن بعد 6 أشهر، فوجئت بعدم قدرتى على تحريك ذراعى، ونادى وادى دجلة أبدى استعداده لتقديم كافة المساعدات أو السفر للعلاج بالخارج، لكن عصام الحضرى رشح لى طبيب لإجراء العملية، وأكد لى الطبيب إننى سأعود لتحريك ذراعى بعد العملية بشكل طبيعى.

وقال محب: المفاجأة كانت خلال إجراء الطبيب العملية الجراحية، تركنى فى غرفة العمليات وخرج لاسرتى يخبرهم بأن العملية لن تنجح لوجود تهتك فى العظام والسائل الذى يساعد على الحركة، وتيبس كتفى ولم أستطيع تحريكه، وكنت أقترب من الإعتزال، لكن نادى حوش عيسى في الدرجة الثالثة طلب أن ألعب معهم وهذا نادى بلدى ورفضت فى البداية لكنهم أصروا وانتقلت لهم في الموسم الماضي وسجلت 11 هدفا وصنعت 10.

وأضاف : فوجئت بعد هذا الموسم بصديد ينزف من ذراعي ذهبت للطبيب الذي أجرى لي العملية الأخيرة وخضعت لبعض الفحوصات وحصلت على الدواء ولكن الصديد لم يتوقف قبل أن أتفاجئ بوجود خيط يخرج من أسفل ذراعى، و ذهبت لطبيب آخر وقال لي يبدو أن الخطاف الذي تم تركيبه لم يقبله جسمك ويجب إخراجه بعملية جراحية وبالفعل خضعت لها، وبعد فترة فوجئت بصديد يخرج من مكان آخر وقيل لي إنني أعاني من نفس المشكلة، ولكن من الصعب تلك المرة إخراج الخطاف، وكل ما أتمناه حاليًا أن تتم معالجتى بشكل صحيح واستطيع العودة لتحريك ذراعى".