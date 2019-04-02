صور.. رجال الأهلى يهزمون إنجيس الإيفوارى فى افتتاح البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره إنجيس الإيفوارى بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاء الافتتاح بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء. ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنجيس كوت ديفوار والشرطة البتشوانى والأسمنت الأثيوبى وأهلى طرابلس الليبى. وأقيم حفل افتتاح البطولة الأفريقية لأندية رجال الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة عبد الله الفيصل بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء. وشهد حفل الإفتتاح حضور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى لاتحاد الطائرة وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للعبة فضلاً عن مهند مجدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. Advertisements

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