شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يعود لألمانيا بعد أسبوعين.. ويشارك فى التدريبات بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك، أنه سيعود لألمانيا بعد أسوبعين لإجراء أشعة جديدة وفحوصات طبية على العملية الجراحية التى كان قد أجراها خلال الفترة الماضية .

وقال فتحى فى تصريحات تليفزيونية، أنه سيعود للتدريبات الجماعية بعد شهرين حسب حديث الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة، بمعنى أنه سيكون متواجد مع الأبيض قبل كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر يونيو المقبل .

وأشار لاعب الزمالك إلى أن علاقته بالمدير الفنى السويسرى جروس عادية فهو المدير الفنى ولم يتحدث معه عن عدم مشاركته سوى مرة واحدة، فقط خشية أن يكون قد وصله كلام عنه بأنه وافد جديد للفريق، مؤكدا له أنه منذ ست سنوات فى صفوف الفريق .

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واختتم حديثه بأن الحديث عن انتقاله للأهلى عار تماما من الصحة، لأنه ابن الزمالك ولن يلعب فى مصر سوى للزمالك فقط، وأنه يحترم الأهلى ولكنه لا يفكر سوى فى اللعب للزمالك .

كان مصطفى فتحى قد خضع لعملية تثقيب و تهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراح فى المانيا .