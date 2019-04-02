مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة إنبى والإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت ومباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب على استاد الجيش بالسويس ومباراة الاتحاد السكندرى والأهلى على استاد برج العرب. موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى تقام مباراة إنبى والإنتاج الحربى فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى سلبيًا فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع النجوم بهدف لكل فريق.

ويحتل إنبى السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدف.

وعكف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على معالجة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها لاعبوه وكانت سببًا فى اهتزاز شباكه بـ33 هدفًا فى 26 مباراة قبل مباراة الليلة لضمان العودة لقطار الانتصارات لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى، ولعب الإنتاج الحربى مباراتين وديتين فى فترة توقف الدورى الأولى خسرها من بيراميدز 5-4 والثانية فاز خلالها على بتروجت 2-1، وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للإنتاج الحربى هذا الموسم بدون الحارس عامر عامر الذى تعرض للإصابة بجزع فى الركبة خلال مران الفراعنة وأجرى جراحة يغيب على أثرها طيلة ثلاثة شهور وسيمنح مختار الفرصة لأحمد يحيى لحراسة عرين الإنتاج.

فيما يتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبى بقدرة لاعبيه على الهروب من دوامة الهبوط التى تحاصرهم بشدة حيث طالبهم بالتركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص التهديفية لضمان حصد النقاط الثلاث من أنياب الإنتاج الحربى.

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موعد مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب موعد مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب وتقام مباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش السويس فى كلاسيكو أولاد العم الذى لن تنقصه الإثارة لاسيما بعد تعادل الدراويش مع إنبى سلبيًا وتعادل ذئاب الجبل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى فيما يطمح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فى مواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الدراويش. موعد مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى تقام مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن الثأر بعد الخسارة من زعيم الثغر فى الدور الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. موعد مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى تقام مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن الثأر بعد الخسارة من زعيم الثغر فى الدور الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعادل السلبي أمام الزمالك في آخر ظهور بمسابقة الدوري

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.