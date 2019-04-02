شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة قوية عندما يحل ضيفًا على الاتحاد السكندري في الجولة الـ27 في الدوري الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثًا عن الفوز لاستكمال رحلة الصعود لقمة الدوري.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ويحتل الفريق الأحمر قبل المباراة المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة، وتُقام مباراة اليوم على ملعب برج العرب رغم الجدل الشديد الذي اُثير حول الملعب خلال الأيام الماضية حيث تناثرت أنباء حول نقل المباراة من برج العرب بسبب أرضية الملعب السيئة نتيجة الأمطار التي هطلت يوم السبت الماضي قبل لقاء الأهلي والزمالك الذى اُقيم على نفس الملعب وخرجت القمة بشكل سيئ للغاية.

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الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الإتحاد السكندري

يدخل الأهلي مباراة اليوم رافعًا شعار "الفوز لا بديل" مُتسلّحًا بالنتائج الجيدة التى حققها الفريق في الفترة الماضية محليًا كصاحب أقوى خط دفاع في الدوري الممتاز بعدما استقبلت شباكه 15 هدفًا على مدار 23 أسبوعًا في الدوري، كما نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في 13 مباراة هذا الموسم من أصل 23 مباراة خاضها هذا الموسم وبفارق 3 عن أقرب ملاحقيه من فرق الدوري، وحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام فرق "المصري - وادي دجلة - حرس الحدود - الإنتاج الحربي - بتروجت – طلائع الجيش - النجوم - سموحة – مصر للمقاصة - الزمالك"، ويتطلع الأحمر للثأر من زعيم الثغر خلال لقاء الليلة بعدما فاز الأخير على الأهلي 4/3 في الدور الأول.

لاسارتي يلجأ للتدوير أمام الاتحاد السكندري

وينوي الأورجوياني لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بأكثر من لاعب لم يشاركوا بشكل مستمر في مباريات الفريق الأخيرة أمثال حسين الشحات، وجيرالدو وياسر إبراهيم وصالح جمعة.