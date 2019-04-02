شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة برتغالية تدير لقاء الزمالك وسموحة فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على طاقم تحكيم برتغالى لإدارة لقاء الزمالك وسموحة المقرر له غدا الأربعاء باستاد بتروسبوت فى الأسبوع الـ 24 من الدورى الممتاز .

كان الزمالك قد جدد طلبه لاتحاد الكرة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام سموحة، تطبيقا لقرار إدارة النادى الأبيض على ضرورة الاستعانة بحكام أجانب فى كافة مباريات الفريق فى الدورى الممتاز، بعد انتهاء مباراة الابيض امام المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 2-2 .

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وأرسل مسئولو الزمالك قيمة استقدام الحكام الأجانب وقدرها 25 ألف دولار طبقا لقرار اتحاد الكرة، الذى أكد على موافقته على استقدام حكام أجانب لأي نادي يطلب ذلك شريطة سداد 25 ألف دولار، حال استقدام حكام أجانب و15 ألف دولار حال استقدام حكام عرب .